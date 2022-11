Afgelopen weekend hebben Eddy Wilson en Soepe Koese meegedaan aan de IFBB World Championships in de Verenigde Arabische Emiraten.

De Surinaamse Bodybuilding & Weight Lifting Bond (SBWB) heeft gemeld dat de twee het voortreffelijk hebben gedaan tijdens de bodybuilding kampioenschappen die gehouden werden in Fujairah.

Eddy werd 2e in zijn gewichtsklasse en Soepe werd 3e in zijn gewichtsklasse. “Mannen gefeliciteerd! Suriname is proud!“, aldus de SBWB.