VIDEO: Verontwaardiging over dansende personen op balkon presidentieel paleis

Onderstaand filmpje waarop te zien is dat een aantal personen op het balkon van het presidentieel paleis in Suriname aan het dansen zijn op een nummer van Beenie Man, heeft zondag veel verontwaardiging opgeroepen op social media.

Beenie Man was zaterdag live te zien op het Onafhankelijkheidsplein tegenover het presidentieel paleis. Vanuit het plein zou er gefilmd zijn hoe een aantal personen, schijnbaar met drank in de hand aan het dansen waren op het nummer ‘Romie’ van de Dancehall zanger uit Jamaica.

Veruit de meeste mensen zijn niet te spreken over hetgeen op video is vastgelegd. Uit de comments die geplaatst zijn, blijkt dat de ergernis ook erg groot is.

Slechts medewerkers van het kabinet van de president of van het paleis zelf, hebben toegang tot het gebouw en moeten langs de strenge bewaking. Wie deze mensen zijn is niet duidelijk. Kijk hier naar het filmpje: