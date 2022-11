5 doden en 25 gewonden bij schietpartij in LGBTQ-nachtclub in Colorado

Bij een schietpartij in een LGBTQ-nachtclub in Colorado Springs, Colorado, zijn zaterdagavond vijf mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt.

Autoriteiten zeggen dat ze om 23:57 uur hun eerste noodoproep over het incident kregen en een officier arriveerde om middernacht in Club Q.

Adrian Vasquez, hoofd van de politie van Colorado Springs, zegt dat ten minste twee heren tegen de schutter vochten en hem overmeesterden voordat hij om 12:02 uur werd aangehouden.

The Associated Press meldt dat de politie de schutter identificeerde als de 22-jarige Anderson Lee Aldrich. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

De autoriteiten zeggen verder dat van de gewonden er minstens zeven in kritieke toestand verkeren. Vasquez laat weten dat ze twee vuurwapens in de club hebben teruggevonden. “Ik kan bevestigen dat de verdachte een lang geweer gebruikte tijdens deze schietpartij”.

De autoriteiten hebben geen motief vrijgegeven. Of dit incident is ingegeven door haat wordt onderzocht, aldus de autoriteiten. De FBI assisteert bij het onderzoek.

In een verklaring die na de schietpartij werd vrijgegeven, zei Club Q dat het verwoest was door de “zinloze aanval”. “We danken de snelle reacties van heldhaftige klanten die de schutter hebben onderdrukt en een einde hebben gemaakt aan deze haataanval”, schrijft de club op Facebook.

Club Q had zaterdagavond een dragshow. Het is onduidelijk of een van de artiesten het doelwit was. “Deze club is geen probleem. Deze club is een veilige haven”, vertelt politieluitenant Pamela Castro van Colorado Springs.