Plannen voor Surinaamse Film Commission

Een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de Netherlands Film Commission en The Back Lot (TBL) Suriname heeft haar plannen voor een Surinaamse Film Commission kenbaar gemaakt aan president Santokhi. De delegatie werd op vrijdag 18 november 2022 op het Kabinet van de President door het staatshoofd ontvangen.

Tijdens het onderhoud is het belang van de uitbreiding van de filmindustrie in Suriname voor ’s lands economie aan de orde gekomen.

Volgens filmcommissioner Bas van der Ree van de Nederlandse organisatie komt een Surinaamse Film Commission niet zomaar van de grond. Dit moet met steun van de overheid en zullen enkele kwesties eerst aangepakt moeten worden.

Zo zal het filmlandschap in kaart gebracht moeten worden als ook een accurate inventarisatie moeten geschieden over wie er allemaal werken in de filmindustrie en wat de taken zijn. “Anders gezegd: wie filmt, wie regisseert, wie doet kleding en dat in kaart te brengen om een Suriname filmindustrie guide te maken”, verduidelijkt de filmdeskundige. Daarnaast zal er een website met fotodatabase ontworpen worden. Dit is van cruciaal belang zodat buitenlanders een beeld kunnen hebben over de mogelijkheid van film maken in Suriname.

Verder is het ook de bedoeling om de gehele Surinaamse filmindustrie te ontsluiten, dat niet alleen, maar haar ook alle ondersteuning te geven. Van der Ree zegt dat er meteen werk gemaakt zal worden van de plannen. Er is ook gepleit dat de Suriname Film Commission onderdeel wordt van een iets grotere organisatie, te noemen de Suriname Film Office. Deze zal dan workshops moeten organiseren, opleidingen verzorgen, werken aan talentontwikkeling en film maken stimuleren zodat de industrie de kans krijgt om te groeien. Het is verder van groot belang dat de Surinaamse filmindustrie neutraal en onafhankelijk opereert. Het zal ten dienste moeten staan voor eenieder in Suriname en voor eenieder die van buiten aanklopt voor filmmogelijkheden in Suriname.

De ondersteuning vanuit de overheid en eventuele interessante regelingen voor buitenlandse producenten, zijn ook aspecten die tijdens het onderhoud bij president Santokhi zijn neergelegd. Al deze zaken moeten gezamenlijk structuur geven aan de Surinaamse filmindustrie. Van der Ree zegt dat er voornamelijk gefocust moet worden op de eerste stappen. “Eerst moet jij je zaken thuis goed in orde hebben en dan kun je in de naaste toekomst kijken om de Suriname Film Commission de ambassadeur voor film in Suriname te laten zijn.”

De Nederlandse organisatie zal in deze alle ondersteuning geven, voornamelijk in de zin van know how. Van der Ree vanuit zijn hoedanigheid als voorzitter van de Internationale Associatie van Film Commissioners ook bijdragen aan de totstandkoming van een Suriname filmoffice.