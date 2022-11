Salarbaks 2e en Debipersad 3e tijdens Curaçao Open Challenge

In Willemstad eindigde vandaag het onderdeel Classic van het Curaçao Open Challenge 2022. De Surinaamse Federatie Meester (MF) Arief Salarbaks en Sharvan Debipersad eindigden op de tweede en derde plaats van het damtoernooi. De Braziliaanse grootmeester Allan Silva werd ongeslagen kampioen.

In de laatste ronde kwam Salarbaks uit tegen MF Clifton Agatha van Curaçao. De wedstrijd eindigde in een remise en was voldoende voor het semi-kampioenschap.

De verassing van het toernooi, Sharvan Debipersad, wist na een moeizame start zijn vier laatste wedstrijden te winnen. In de laatste ronde speelde hij tegen de Curaçaose MF Rudsel Wolf. Na zware strijd versloeg Debipersad de meester en eindige op de derde plaats. Daarmee promoveert hij tot Candidaat Federatie Meester (cMF).

Aan het toernooi deden in totaal vijf dammers van Suriname mee. De volledige ranglijst en partijen zijn op deze website te zien.