Het levenloze lichaam van een manspersoon is zaterdagavond gevonden op een woonerf aan de Commissaris Thurkowweg.

Op het moment van schrijven zijn de verschillende eenheden van het Korps Politie Suriname (KPS) ter plaatse bezig met het onderzoek.

KPS-woordvoerder Milton Bisschop is ook op de locatie en zegt dat het niet duidelijk is of er sprake is van misdrijf. Het lijk zal zoals gewoonlijk voor obductie in beslag genomen worden.

Zo gauw er meer bekend is wordt het bericht bijgewerkt.