Minister Ramdin weerlegt beweringen over ‘slechte ontvangst’ op Bali

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) weerlegt beweringen als zou de Surinaamse vertegenwoordiging een minder prettige ontvangst hebben gekregen bij de G20-top op Bali, Indonesië. De bewindsman heeft tijdens deze ontmoeting president Chandrikapersad Santokhi vertegenwoordigd die als voorzitter van de Caricom door G20-voorzitter, de Indonesische president Joko Widodo, was uitgenodigd.

Het afvaardigen van minister Ramdin geschiedde na overleg met het leiderschapsteam en de secretaris-generaal van de Caricom, dit aangezien de bewindsman reeds met president Santokhi zou afreizen. Verder was het ook al kort dag om de plaats van de Caricom-voorzitter door iemand anders uit de regio te landen innemen.

Minister Ramdin geeft overigens aan dat reeds voor zijn vertrek op schrift door Indonesië was bevestigd dat zij de vertegenwoordiging van Suriname door de minister van Buitenlandse Zaken verwelkomde en ook akkoord ging c.q. het op prijs stelden dat hij de toespraken op het stuk van voedselveiligheid/energiezekerheid en gezondheidsarchitectuur namens president Santokhi als Caricom-voorzitter zou houden.

“Al met al, alle andere informatie die men verspreidt om te doen alsof men op een minder prettige manier zou zijn ontvangen, is een belediging aan het adres van de organisatie en de Indonesische regering, want zij hebben ons perfect ontvangen. Het is triest dat men zo moet omgaan met onze internationale aanwezigheid”, aldus de BIBIS-bewindsman.

Hij laat optekenen dat ook andere landen door hun ministers van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigd zijn geworden. Minister Ramdin: “Het is gebruikelijk dat wanneer een president niet kan, de minister van Buitenlandse Zaken hem of haar vertegenwoordigt.”