Man houdt echtgenote en zoon onder schot en dreigt ze dood te schieten

Een 35-jarige vrouw in Suriname, is donderdagmiddag op haar verjaardag aan de dood ontsnapt, doordat ze op tijd kon vluchten voor haar gewapende wederhelft. De vrouw werd namelijk zwaar mishandeld en met de dood bedreigd door hem.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vrouw en hun zoon daarbij onder schot werden gehouden op een woonadres in het politie ressort Santodorp. De man dreigde beide dood te schieten, waarna hij zichzelf van kant zou maken.

Naast het jachtgeweer had de man ook een vuistvuurwapen bij zich, die beide illegaal zijn. De vrouw zag op een bepaald moment kans te vluchten uit de woning en deed het politiebureau aan om aangifte te doen.

De Surinaamse politie die inmiddels door de buren gealarmeerd was stelde een onderzoek ter plaatse in. Toen de man de politie zag dreigde hij zichzelf van kant te maken met het jachtgeweer. De politie werd gesommeerd het adres te verlaten, waarna een inspecteur de man op andere gedachten kon brengen.

Het jachtgeweer werd afgestaan aan de politie, maar de man gaf zich niet over en rende de woning in om zich daar op te sluiten. Naar verluidt zag de vuurwapengevaarlijke man zijn kans schoon om daarna te vluchten.

Of de man vooralsnog aangehouden zal worden is niet bekend. Informatie heeft de redactie bereikt dat de man de vrouw meerdere malen per maand mishandelde, maar dat er geen maatregelen werden getroffen. De politie heeft de zaak in onderzoek.