41-jarige man die 14-jarig meisje tik op billen gaf in vrijheid gesteld

De 41-jarige Navarro V. is vandaag door het Openbaar Ministerie in Suriname in vrijheid gesteld. De man was op 20 oktober aangehouden, nadat hij eerder die dag een tienermeisje aan haar billen had aangeraakt. Het meisje was voor haar moeder naar de winkel. Terwijl zij bij de kassa stond om te betalen, sloeg de man haar op haar billen.

Op camerabeelden van de winkel is te zien dat de man het 14-jarige meisje van achter nadert, zijn hand opheft en haar een tik op haar achterwerk geeft.

De verdachte geeft aan dat zijn hand per ongeluk het achterwerk van het meisje heeft geraakt. De politie heeft nader onderzoek verricht, waarbij de Chinese winkelierster en een Suribet medewerker hebben aangegeven dat het de gewoonte is van de verdachte om dames aan hun bips aan te raken.

De advocaat van de man, Maureen Nibte, geeft aan dat de moeder van het meisje die de aangifte tegen de man had gedaan, het Surinaamse OM heeft gevraagd om de man met een ernstige waarschuwing in vrijheid te stellen.

Hij werd in vrijheid gesteld, nadat hij bij een weder voorgeleiding stevig door de vervolgingsambtenaar werd aangesproken. Indien de man zich wederom schuldig maakt aan zulk gedrag, zal hij wel gedagvaard worden om zich te verantwoorden bij de kantonrechter.

Navarro mocht vandaag naar huis.