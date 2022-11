Gewonden bij vechtpartij tussen twee groepen aan de Julianastraat

Een vechtpartij tussen twee groepen aan de Julianastraat in Suriname, is vrijdagavond compleet uit de hand gelopen nadat twee mannen gewond raakten. Een van de slachtoffers werd per ontboden ambulance afgevoerd, terwijl het tweede slachtoffer per eigen gelegenheid naar het ziekenhuis ging.

Nadat de twee slachtoffers werden verwond, maakten de verdachten zich uit de voeten en werden achterna gezeten door de andere partij. Toen de verdachten aan de Tourtonnelaan werden gesignaleerd, besloten ze in verschillende richtingen te rennen. Een van de mannen zocht dekking en hulp bij een paar mannen, die voor vertier bij een adres zaten.

Inmiddels verscheen een grote groep mannen in auto’s gewapend met houwers en stenen ter plaatse en probeerde die verdachte aan te vallen. De verdachte had geluk dat er twee mannen van de gewapende macht op het adres waren, die hun wapens trokken en de grote groep op afstand hield.

Ondertussen werd de politie ingeschakeld die de verdachte snel wist af te voeren naar het politiebureau, waarna de boze menigte zich terugtrok.

De politie van Centrum was ter plaatse voor onderzoek.