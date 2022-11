Gezin van vier dakloos door woningbrand

Een gezin van vier is in de vroege ochtend van zaterdag 19 november dakloos geworden, nadat hun woning compleet door brand werd verwoest. Dit gebeurde rond 04.00u aan de Badoellaweg in Suriname.

Op het erf stonden drie woningen achter elkaar. Volgens de buren en de politie is de brand ontstaan in de tweede woning, die geheel uit hout was opgetrokken. De voorste woning liep brandschade op aan het achterste gedeelte.

Daarnaast heeft de laatste woning, die in aanbouw is, schroeischade opgelopen.

In het afgebrande huis woonde een moeder met haar dochter en twee kleinkinderen. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De Surinaamse brandweer was ter plaatse voor bluswerkzaamheden.

De oorzaak is vooralsnog onbekend.