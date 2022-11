Damiëndo Plein naar Trinidad voor Mister Grand International verkiezing

Damiëndo Plein is vanmorgen naar Trinidad vertrokken om Suriname te vertegenwoordigen tijdens de Mister Grand International 2022 verkiezing.

Er zullen 30 heren van diverse landen tussen 19 en 26 november meedoen aan verschillende activiteiten rondom de verkiezing. De finale is op 25 november.

Plein die op 30 april gekroond werd tot Mister Tropical Beauties Suriname 2022 is vastberaden om een goede beurt te maken voor Suriname.

Jermain Tjin-A-Koeng, national director van Top Model of Universe en organistie van Miss & Mister Tropical Beauties Suriname, zegt aan Waterkant.Net dat hij hoopvol is gestemd dat Plein een podiumplek bemachtigt. “Het wordt een zware strijd, maar een hoofdprijs is mogelijk”.