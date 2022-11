‘G20 committeert zich aan herstel wereldeconomie’

Suriname heeft, op uitnodiging van President Joko Widodo van Indonesië, namens de Caricom deelgenomen aan de G20 Summit welke is gehouden in Bali. Deze bijeenkomst had als thema ‘Recover together, recover stronger’. President Santokhi, die besloot niet af te reizen, werd vertegenwoordigd door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

De G20 vertegenwoordigt een groep van de landen met de grootste economieën ter wereld en bestaat uit landen zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Canada alsook Brazilië en Argentinië uit Zuid-Amerika. Indonesië, die het voorzitterschap bekleedt van de groep voor een jaar tot eind december 2022, heeft het initiatief genomen om de vertegenwoordigers van regionale groepen, die doorgaans niet worden uitgenodigd, onderdeel te laten zijn van de deliberaties.

De lid-landen en genodigden, inclusief vertegenwoordigers van internationale organisaties hebben zich over voedsel- en energiezekerheid, de hervorming van de mondiale gezondheidsstructuur en digitale transformatie gebogen. De oorlog in Ukraine en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de prijzen van voedsel en energie zijn ook aan de orde geweest.

Suriname heeft twee interventies gehouden tijdens de thematische discussies over gezondheid, voedsel, energie en veiligheid. Tijdens de G20 vergadering zijn er ook diverse bilaterale gesprekken gevoerd met verschillende landen, waaronder Frankrijk, Nederland, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Brazilië, Argentinië en Mexico. Er is ook met vertegenwoordigers van enkele organisaties gesprekken gevoerd, waaronder de Europese Unie (EU), de Islamic Development Bank (ISDB) en de Internationale arbeidersorganisatie (ILO).

Ter ondersteuning van de slogan ‘Recover together, recover stronger’ hebben de wereldleiders een krachtige boodschap getracht te geven met het gezamenlijk planten van diverse mangroveboom soorten tijdens hun bezoek aan Bali’s grootste mangrovebos Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Mangrove speelt een belangrijke rol in de wereldwijde inspanningen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

De G20 top is geëindigd met de aanname van een verklaring, waarin de groep zich onder andere committeert een bijdrage te leveren aan het herstel van de wereldeconomie na de COVID-19 pandemie. India is de volgende G20 voorzitter en tijdens deze topontmoeting in Bali heeft premier Narendra Modi de voorzittershamer in ontvangst genomen. Het thema voor het Indiase voorzitterschap voor 2023 is door Modi geïntroduceerd als ‘One earth, One family, One future