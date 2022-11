Vrouw bewusteloos en gekneveld aangetroffen in woning

In Suriname is een vrouw afgelopen woensdagmiddag bewusteloos en gekneveld aangetroffen in deze woning te Flora. Ze werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere verpleging.

De vrouw werd die beuste dag herhaaldelijk op haar mobiele telefoon gebeld, maar nam steeds niet op. Daarom besloot een familielid rond 14.00u persoonlijk poolshoogte te nemen en trof de vrouw aan.

De politie werd gealarmeerd waarna een ambulance aan te pas kwam. Een man werd naar het politiebureau overgebracht in verband met het verdere onderzoek.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.