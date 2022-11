Centrale Bank van Suriname gaat in op wisselkoersvraagstuk

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft woensdag in een artikel een uitgebreide uiteenzetting gegeven over het wisselkoersvraagstuk. Volgens de CBvS is het wisselkoersvraagstuk geen op-zichzelf-staand vraagstuk, hoewel de indruk helaas wel ontstaat alsof er sprake is van een ‘stand-alone’ vraagstuk op grond van de vele commentaren.

De keuze en het besluit van de Regering om met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zee te gaan heeft erin geresulteerd dat het wisselkoersregime dat in 2020 was aangenomen, te weten een ‘beheerst-zwevend wisselkoerssysteem’, medio 2021 vervangen moest worden door een ‘flexibel wisselkoerssysteem’, dat tot de beëindiging van het programma met het IMF zal worden beheerst door geconditioneerde vereisten, spelregels en controlemechanismen.

Volgens de CBvS blijft het stabiliseren van de wisselkoers in een kleine, open en kwetsbare economie als Suriname een uitdaging, in het bijzonder als gevolg van de financieel-economische crisis waarin het land nog verkeert en het langzame en fragiele herstel van de economie na de pandemie.

Naast de vele kritiek is het vooral belangrijk dat er alternatieven worden voorgelegd op welke wijze en met welke budgettaire en monetaire instrumenten, naast de noodzakelijke economische groei, de wisselkoers en de inflatie kunnen worden gestabiliseerd in de huidige financieel-economische situatie op basis van een ‘verkrappend’ monetair beleid.

In dit artikel wordt het wisselkoersvraagstuk geplaatst tegen de achtergrond van de beperkingen en de mogelijkheden binnen het programma met het IMF en de noodzakelijke randvoorwaarden voor een duurzame aanpak van dit vraagstuk.