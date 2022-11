Vluchtauto daders schietpartij Drambrandersgracht onbeheerd aangetroffen

De auto die afgelopen dinsdag door twee verdachten gebruikt is na de gewelddadige schietpartij aan de Drambrandersgracht in Suriname, is woensdag 16 november teruggevonden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het voertuig onbeheerd is aangetroffen in het politie ressort Paranam. Het gaat om een zwart gelakte Nissan frontier (foto).

De daders werden gefilmd door camera’s van CC. Op de beelden die woensdag uitlekten (onder), is te zien hoe ze op de vlucht sloegen met het voertuig. Een van de verdachten is woensdag aangehouden op de luchthaven van Frans-Guyana.

Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn op het moment van schrijven ter plaatse bezig met het onderzoek.