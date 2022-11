Inbrekers maken drie scholen te Geyersvlijt tot hun doelwit

Inbrekers hebben in de nacht van zondag op maandag drie verschillende scholen in het politieressort Geyersvlijt tot hun doelwit gemaakt.

De schoolleiding van de Lagere Technische school (LTS4) aan de Difoestraat in Suriname maakte maandagmorgen contact met de politie met betrekking tot de inbraak. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de daders uit een kast bijkans 50.000 SRD, een grijs verkaste laptop en een zwart verkaste laptop hebben buitgemaakt.

Behalve op deze school hebben de inbrekers ook op Havo2 aan de Manjanstraat ingebroken bij de administratie. De kluis van de school is in de ruimte van de administratie geplaatst. Bij onderzoek bleek dat de kluis niet geforceerd is. Het vermoeden bestaat dat de inbrekers tijdens hun daad zijn gestoord, waardoor ze hun daad niet konden voltooien.

Ook op de Oedraysingh Varmaschool aan de Achillestraat is ingebroken, waarbij de verdachten de kantoorruimte overhoop hebben gehaald. Wat de daders daar allemaal hier maakten is nog onbekend.

De politie van Geyersvlijt heeft de aangifte opgenomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.