Ministerie van Defensie dient kortgeding in tegen VRM

Het ministerie van Defensie in Suriname heeft maandag een kortgeding ingediend tegen de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM).

Ondertussen heeft de VRM de aangekondigde acties even on-hold gezet. Dat heeft de vereniging maandag 14 november in een brief medegedeeld aan de Surinaamse minister van Defensie Krishna Mathoera.

Afgelopen vrijdag voerden VRM-leden nog actie bij het gebouw van De Nationale Assemblee. Op hun ALV gisteren bleek dat de VRM-leden ontevreden zijn over hun loon en het uitblijven van geneeskundige voorzieningen voor militairen.

De VRM bood hierover een petitie aanbieden aan op het kabinet van de president.