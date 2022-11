‘Vier grote gemeenten willen volledige compensatie AOW-gat Surinaamse Nederlanders’

De vier grote gemeenten in Nederland willen dat Surinaamse Nederlanders volledig worden gecompenseerd voor het AOW-gat dat zij hebben. Dat staat in een vandaag gestuurde brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet liet afgelopen vrijdag weten dat een reparatie van de onvolledige AOW-opbouw voor een groep ouderen uit de Surinaamse gemeenschap, niet mogelijk is. Het kabinet onderzoekt wel de mogelijkheden voor een eenmalige onverplichte tegemoetkoming voor deze groep.

De wethouders Sociale Zaken van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht schrijven dat ze de genoemde eenmalige tegemoetkoming niet voldoende vinden. Ze willen veel verder gaan in de tegemoetkoming van Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW dan minister Carola Schouten (Sociale Zaken) voorstelt, schrijft Het Parool.

Volgen de wethouders moeten veel Surinaamse Nederlanders rondkomen van een inkomen onder het sociaal minimum, omdat ze geen andere inkomsten hebben dan een onvolledige AOW. Een eenmalige tegemoetkoming lost deze problemen niet op, aldus de krant.

“Wij vinden dat een onrechtvaardige en onwenselijke situatie, we streven er immers naar iedereen een bestaansminimum te bieden,” staat in de brief. Donderdag is hier in de Tweede Kamer een debat over.