White Christmas Party met 2-REMEMBER zaterdag 24 december

Op zaterdag 24 december 2022 (Kerstnacht) luiden we de Kerstdagen in op de White Christmas Party met 2-Remember! Het wordt weer Caribisch gezellig met live muziek van deze populaire formatie in de Sir Winston Club Rijswijk (Zuid-Holland), dus haal je kaarten vandaag nog!

Tussendoor draaien onze DJ’s de lekkerste merengue, bubbling, soca, zouk, dancehall, kaseko en urban hits van toen en nu!

LET OP: Er zijn 75 SUPER Early Birds van slechts 12,50 euro (inclusief fee). Wees er snel bij en haal ze vandaag nog hier via Evenbrite!

Carifesta staat garant voor kleurrijk en volwassen publiek. Het is het leukste 30+ feest met de beste Caribische muziek van toen en nu in de toplocatie SIR WINSTON CLUB RIJSWIJK, een gezellig opgezette party club niet ver van Den Haag. De Sir Winston Club heeft alle ingrediënten in huis om een onvergetelijke happening van deze Christmas Party te maken.

Wil je dit feest als VIP meemaken, stuur dan een Whatsapp bericht naar 06-26328025 en informeer naar de mogelijkheden voor een VIP tafel.

Natuurlijk kun je op Carifesta weer lekker eten. De catering wordt verzorgd door Royal Java Food. Mis dit niet en regel je party-crew vandaag nog!

White Christmas Party met 2-Remember – [DRESSCODE: WIT]

Zaterdag 24 december 2022 (Kerstnacht)

Tijd: 23.00u – 04.00u

SIR WINSTON CLUB

Rijswijk (Zuid-Holland)