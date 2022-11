Auto te water na aanrijding tussen twee voertuigen

Bij een zware aanrijding tussen twee auto’s zondagavond in Suriname, is een van de voertuigen in het water terecht gekomen. De andere auto knalde tegen een stroompaal die in tweeën brak.

De aanrijding vond iets voor 21.00u plaats aan de Welgedacht C-weg. Een persoon raakte lichtgewond bij het verkeersongeval.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

De materiële schade was groot, zoals ook te zien is op de foto’s.