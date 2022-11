OM stelt douaneambtenaar in onderzoek internationale drugsorganisatie in vrijheid

De douaneambtenaar Cedrick B., die op maandag 3 oktober door het Justitieel Interventieteam (JIT) was aangehouden in verband met een onderzoek naar een internationale drugsorganisatie, is vrijdag door het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) in vrijheid gesteld. Dit bevestigt advocaat Maureen Nibte tegenover Waterkant.Net.

In deze zaak waren in eerste instantie twee douaniers opgebracht voor verhoor. Uiteindelijk werd Cedrick alleen in verzekering gesteld. Hij werd in verband gebracht met een onderzoek, waarbij een Turkse crimineel in de maand juni van dit jaar door het JIT in Suriname werd aangehouden en in verzekering gesteld.

De Turk is vermoedelijk een belangrijke spil in een groot internationaal opererende crimineel netwerk, dat zich onder andere met illegale drugshandel en witwaspraktijken bezighoudt.

Na de inverzekeringstelling van Cedrick werd hem contactverbod opgelegd. Zijn advocaten Benito Pick en Maureen Nibte beriepen zich steeds bij het OM op het gelijkheidsbeginsel. Ze gaven steeds aan dat Cedrick wel in verzekering wordt gesteld, terwijl de andere douane na verhoor werd heengezonden.

Nibte zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat de raadslieden nooit inzage hebben gehad in het strafdossier. Ze weten in feite niet waarvoor hun cliënt langer dan een maand was aangehouden. Wat de advocaten hebben vernomen is dat er drugs in twee dozen zouden zijn verzonden naar Nederland, echter blijkt dat die dozen zonder drugs zijn onderschept. Ze hebben het OM steeds gevraagd om hun cliënt naar huis te sturen.

Vorige week heeft de rechter-commissaris aan Cedrick 30 dagen bewaring verleend. Eind deze week stelde het OM de verdachte zelf in vrijheid.

Volgens de raadslieden kan het zo zijn dat het OM de herhaaldelijke verzoeken van de advocaten heeft nader bekeken en tot oordeel is gekomen om Cedrick niet langer vast te houden, omdat er geen drugs zijn aangetroffen. Cedrick werd na bijkans zes weken in vrijheid gesteld.