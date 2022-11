Automobilist klapt veroorzaakster aanrijding en slaat politieman bij aanhouding

De politie in Suriname heeft afgelopen week de 26-jarige Leveninio B. aangehouden en in verzekering gesteld. Dit nadat hij een vrouw en een politieman had geslagen, na een aanrijding.

Leveninio B. was afgelopen maandagmiddag rond 15.00u betrokken bij een aanrijding aan de Commissaris Weythingweg, waarin hij de bendeelde was. Hij was echter zo verhit dat hij de veroorzaakster twee ferme klappen in haar gezicht gaf.

Toen de politie van Leiding ter plaatse verscheen en hem probeerde aan te houden terzake mishandeling, heeft hij de politieman in zijn gezicht geslagen en verzette zich hevig tegen zijn aanhouding.

Milton Bisschop woordvoerder van de Surinaamse politie bevestigt het geval.

Met assistentie van surveillance midden is het gelukt de verhitte verdachte over te brengen naar het politiebureau. Hij is voorgeleid bij een hulpoffcier van justitie en is terzake mishandeling en weerspannigheid in verzekering gesteld.