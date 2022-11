Aan de Sandrastraat in Suriname is vandaag rond het middaguur brand uitgebroken in een pand. De Surinaamse brandweer is ter plaatse met man en macht bezig het vuur onder controle te krijgen.

Er is sprake van een enorme rookontwikkeling zoals in onderstaand filmpje te zien is.

De Sandrastraat is een zijstraat van de Kolonistenweg, in de omgeving van de Johannes Mungrastraat.

Bekijk wat beelden hieronder: