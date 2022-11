Bestuurder knalt tegen mast, wordt beroofd door mannen die ‘hulp bieden’

De bestuurder van dit busje is in de vroege ochtend van zondag, na een botsing tegen een mast aan de Latourweg in Suriname, beroofd door twee personen

Volgens het 28-jarige slachtoffer A.S. kocht hij eten bij een restaurant en reed daarmee naar huis. Hij verklaarde dat een tegenligger aan het inhalen was, waarbij hij genoodzaakt was om uit te wijken met als gevolg dat hij tegen de mast aankwam.

Gelijk daarna kwam een groep mannen om het slachtoffer zogenaamd hulp te bieden. Twee van deze mannen hebben hem echter beroofd van zijn dikke halsketting, bracelet en een ring. Daarnaast hebben de daders de auto doorzocht en vonden ze nog twee ringen die ook buit zijn gemaakt.

Volgens de benadeelde hebben de verdachten in totaal 90 gram aan sieraden buitgemaakt. Na de daad zijn ze weggerend.

Het slachtoffer liep tijdens de beroving ook nog letsel aan het gelaat en aan zijn hals op. De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.