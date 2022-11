Dronken man gaat tekeer tegen marktverkoper en scheldt politie uit

Een man die in beschonken toestand was ging zondagochtend te keer tegen een verkoper bij de markt aan de Indira Gandhiweg in Suriname. Dit gebeurde ter hoogte van politiebureau de Nieuwe Grond.

Een politieagent van verkeersunit regio Midden die bezig was het verkeer te regelen, werd op het gedrag van de man geattendeerd en besloot in te grijpen. De dronkaard werd door de agent aangesproken, maar ging vervolgens ook los op de politieman.

Hij schold de politieagent daarbij ook nog voor vies en vuil uit.

De politiebeambte pikte dit niet en hield de man aan. Hij werd naar het politiebureau gebracht waar hij op een bank werd opgehouden ter ontnuchtering.