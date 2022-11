Man schiet zichzelf in toli als hij pistool wil verstoppen in broek

Een bizar bericht uit Spanje: een 22-jarige man in Alicante heeft zichzelf per ongeluk in z’n toli geschoten toen hij een pistool wilde verstoppen in z’n broek.

Hij moest daarna een spoedoperatie ondergaan in het ziekenhuis, waar het vier uur duurde om zijn penis weer goed te krijgen. Dat meldt de Spaanse nieuwssite Heraldo.

Volgens De Telegraaf zou de man geen wapenvergunning hebben en het wapen in zijn broek hebben gestopt, toen hij tijdens het rijden politiepatrouilles opmerkte. Hij haalde daarbij per ongeluk de trekker over en schoot in zijn geslachtsdeel.

Hij werd uiteindelijk door de Guardia Civil gearresteerd voor het hanteren van het pistool dat was aangepast, zonder de bijbehorende wapenvergunning.