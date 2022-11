Scholier (16) rukt iPhone weg van bellende betrokkene bij aanrijding

De politie in Suriname heeft een 16-jarige scholier aangehouden, die een iPhone ter waarde van 17.000 SRD wegrukte toen een betrokkene van een aanrijding ermee aan het bellen was. Dat meldt de woordvoerder van het Korps Politie Suriname, Milton Bisschop.

Op 25 oktober vond op op de hoek van de Drambrandersgracht en de Hofstraat een aanrijding plaats. De aangever die betrokken was bij de aanrijding, was aan het bellen toen de verdachte op een gegeven moment zijn telefoon wegrukte.

Na uitgewerkte informatie werd de verdachte scholier S.G. op donderdag 10 november door het Regio Bijstand Team Midden op zijn woonadres in Paramaribo aangehouden.

De mobiele telefoon werd bij fouillering in zijn broekzak aangetroffen en in beslag genomen. De jeugdige rover wordt verdacht van diefstal middels geweldpleging. Hij en het in beslag genomen toestel zijn overgedragen aan de politie van Nieuwe-Haven.

Het onderzoek wordt door de politie van Nieuwe-Haven voortgezet, meldt de woordvoerder van de Surinaamse politie.