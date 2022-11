Regio Bijstand Team Midden houdt vier verdachten in verschillende zaken aan

Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) van het Korps Politie Suriname, heeft in de afgelopen week tal van interventies gepleegd waarbij verdachten ter zake verschillende strafbare feiten in en buiten regio midden zijn aangehouden, voorgeleid en in verzekering zijn gesteld.

Milton Bisschop woordvoerder van de Surinaamse politie geeft aan, dat bovenstaande vier verdachten (foto) zijn aangehouden. De foto’s zijn van het RBTM.

In Wanica is de verdachte B.D. ter zake diefstal, oplichting verduistering aangehouden op zijn woonadres.

Op het Sophia’s Lust project zijn twee roofverdachten aangehouden. RBT midden heeft ook assistentie verleend aan politie Uitvlugt waarbij ook een verdachte is aangehouden ter zake diefstal ,verduistering.

De verdachten zijn overgedragen aan respectievelijk de Recherche van het Regio Midden en politie Uitvlugt. Het onderzoek in deze zaken wordt voortgezet, meldt de woordvoerder van het Korps Politie Suriname.