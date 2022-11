Vrouw treft voorkant splinternieuwe Audi compleet gestript aan

De 30-jarige Rasheeka uit Rotterdam kreeg afgelopen maandag de schrik van haar leven. Ze trof de voorkant van haar splinternieuwe Audi compleet gestript aan nabij haar woning. Diverse belangrijke onderdelen van de voorkant waren verwijderd.

Daags na het gebeuren kan de vrouw het nog steeds niet bevatten. Zondagavond had ze de auto nog gereden en rond 19.30u op de plek bij haar huis in Rotterdam geparkeerd, waar ze normaal altijd staat. De volgende ochtend werd ze wakker gemaakt door haar moeder, die haar voorbereidde op het slechte nieuws.

De diefstal werd in eerste instantie niet ontdekt door de eigenaar zelf, maar door haar zus. Die belde haar moeder op om Rasheeka voorzichtig op de hoogte te brengen van het slechte nieuws.

Ze liep naar buiten en was compleet in shock. De hele voorkant van haar Audi, bouwjaar januari 2022, was verdwenen. “Ik had er geen woorden voor. Ik had die auto nog geen 9 maanden en ben er altijd super zuinig op geweest. En dat krijg je dit!” zegt ze tegen de redactie van Waterkant.Net.

De schade is inmiddels getaxeerd en bedraagt meer dan 15.000 euro, omdat het gaat om dure onderdelen. De dieven hebben waarschijnlijk bewust gekozen voor alleen deze dure onderdelen, want aan de binnenkant is niets weggenomen.

Volgens de verzekering zijn de kosten om te repareren veel te hoog en is de auto total loss verklaard. Het onderzoek loopt nog en tot die tijd kan de Rotterdamse van Surinaamse afkomst geen vervanger kopen.