Klant bettingshop bij verlaten zaak beroofd

Een klant van een bettingshop in Suriname, is in de nacht van vrijdag op zaterdag 12 november beroofd voor de shop aan de Albrecht Durenstraat.

Het slachtoffer was met zijn voertuig ter plaatse. Na het gokken liep hij naar buiten om weg te rijden, toen hij plotseling door twee criminelen voor de shop werd overmeesterd.

Het slachtoffer had een zwarte tas bij zich, welke weggerukt werd. Daarin zat 3.000 USD, 3.000 SRD, een mobiele telefoon en een contactsleutel.

Na de daad verlieten de daders de plaats te voet, met medeneming van de tas. De politie van Geyersvlijt werd ingeschakeld, maar die kon niet uitrukken omdat ze zonder vervoer zitten.

Het slachtoffer bleef ongedeerd en van de daders is geen spoor te bekennen.