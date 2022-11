Veel muziekgroepen uit Nederland in december naar Suriname

De feestmaand december wordt weer druk in Suriname; er zullen heel veel activiteiten plaatsvinden en er worden veel Surinamers uit Nederland en andere landen verwacht.

Het wordt de eerste Owru Yari viering na de pandemie en bekend is dat heel veel muziekgroepen uit Nederland Suriname in december zullen bezoeken voor optredens.

Passion, Sabakoe, Young Cosje, Ghabiang Boys, S & B Musicband, Kankantrie, La Rouge, Romario Panka en zijn band Opmaat en Kieran Kedar en The Band zijn enkele van ze.

Passion bij de spits af op 23 december op een event van Hardcore Entertainment in Marriott. Dat heeft de organisatie zaterdag bekend gemaakt. Het eerste optreden van Sabakoe is gepland op 26 december. De welkomstparty van Young Cosje is een kaseko gala concert. Opmaat met Romario Panka begint zijn december Owru Yari toer met een Kimona Party op 27 december.

La Rouge is de hoofdattractie van de XXL All Black and Everything Party, welke op 17 december in at Live Entertainment Center wordt gehouden.