Bestuurder naar politiebureau nadat hij over de kop slaat met auto

De bestuurder van deze auto is afgelopen nacht over de kop geslagen, waarna het voertuig op z’n zij tot stilstand is gekomen. Een inzittende lag gewond op het wegdek (foto onder).

Het gaat vermoedelijk om een eenzijdig verkeersongeval dat rond 00.15u plaatsvond aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname, ter hoogte van de Biesramweg.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie van Santodorp doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

De bestuurder werd uiteindelijk naar het politiebureau overgebracht in verband met het verdere onderzoek. Zijn voertuig is door een sleepwagen weggesleept.

De gewonde persoon is met een ambulance afgevoerd.