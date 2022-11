Een vrouw heeft een man in district Sipaliwini met een mes doodgestoken. Dit gebeurde woensdag te Antonio do Brinco, een dorp aan de Lawarivier in het ressort Tapanahony in Suriname

Het is vooralsnog niet bekend wat er tussen het duo is gebeurd. Vernomen wordt dat de vrouw intussen door de Surinaamse politie is aangehouden. Het lijk wordt per vliegtuig naar Paramaribo overgebracht.

Diverse instanties zijn naar het gebied voor onderzoek.