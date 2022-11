Man bij woningroof ontvoerd en met steekwonden gedumpt

Een man is donderdag omstreeks 05.00u in zijn woning aan de Prins Hendrikstraat in Suriname overvallen, ontvoerd en met bijkans zes steekwonden achtergelaten op het Zusterproject.

Uit het onderzoek blijkt dat twee personen zich in de woning aan de Prins Hendrikstraat bevonden. De aangeefster M.C. is omstreeks 04.00u vanuit Braziliƫ aan de Prins Hendrikstraat gearriveerd.

De vrouw was in diepe rust en schrok rond 05.00u plotseling wakker. Tot haar schrik zag ze dat twee gemaskerde en gewapende mannen gekleed in het zwart in haar slaapkamer stonden.

De verdachten hebben haar aangevallen en gesleurd naar de woonkamer. De man die ook in het huis sliep werd wakker door het gestommel. Hij werd door de verdachten mishandeld.

Beide slachtoffers werden daarna gekneveld. Vervolgens werd de vrouw in de toiletruimte opgesloten. Onder bedreiging van het wapen werd een groot geldbedrag van een brandkast weggenomen.

Na de daad namen de verdachten de man mee. Hij werd aan de Sebastiaanstraat met steekverwondingen gedumpt. De verdachten hebben een schuifraam geforceerd en via die ontstane opening zich de toegang tot de woning verschaft.

De politie van Centrum werd door de buurtbewoners ingeschakeld, waarbij werd doorgegeven dat een man met diverse steekverwondingen naar hulp zoekt.

De politie ging voor onderzoek ter plaatse en trof het slachtoffer aan. Hij werd naar de Spoedeisende Hulp verwezen voor medische behandeling. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.