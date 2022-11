Vermiste militair dood aangetroffen; groot onderzoek gestart

Verschillende eenheden van de politie in Suriname doen onderzoek naar een geval waarbij een het lijk van een man vandaag in de omgeving van de weg naar Pikin Saron is aangetroffen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de 32-jarige militair Mike P. Hij zou al enkele dagen vermist zijn en zijn ontzielde lichaam zou in verdachte omstandigheden teruggevonden zijn.

De melding kwam vandaag rond 13.00u binnen waarna de Surinaamse politie ter plaatse ging. Op moment van schrijven wordt er uitgebreid onderzoek gedaan.

Later meer.