Verdachte aangehouden met spullen vermoedelijk gestolen van Iamgold

De politie in Suriname heeft dinsdag bij de controle post te Klaaskreek een verdachte aangehouden met gestolen kabels en andere goederen. Het gaat volgens de Surinaamse politie vermoedelijk om gestolen goederen, die van Iamgold afkomstig zijn.

Tijdens controle werkzaamheden stuitte de politie in een busje op een hoeveelheid koperen kabels met zwarte omhulsel, grease guns, een batterij van het merk CAT 200 amp, een starter van het merk Perkins, een airco gascylinder, een doos zwarte tie wrap en een zwarte transport belt.

In verband hiermee werden de twee mannen die in het voertuig reden, ondervraagd naar de herkomst van die goederen. Een van hen zag zijn kans schoon en vluchtte het bos in. De twee verdachte, de 37-jarige verdachte Clifford A., werd door de politie werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau Brokopondo.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Het voertuig waarmee het duo zich verplaatste is door de politie in beslag genomen.

Aan de opsporing van de voortvluchtige wordt er gewerkt.