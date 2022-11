Sabakoe Kerst Owru Yari Tour 2022 in Suriname

De populaire kasekoband Sabakoe uit Nederland zal dit jaar met kerst, oud en nieuwjaar weer in Suriname zijn voor het geven van enkele optredens. “Het is in kannen en kruiken. We zijn klaar voor Paramaribo”, zegt voorzanger tevens bandleider Steven Maayen.

Op het programma staan niet alleen optredens op huisfeesten, maar ook enkele commerciële feesten. Verder zal de groep ook bij enkele overheidskantoren en banken optreden. De Kerst Owru Yari Tour 2022 van Sabakoe gaat vier weken duren.

De welkomstparty vind plaats op de tweede kerstdag maandag 26 december in Courtyard Marriott Paramaribo aan de Anton Dragtenweg. “Kom gezellig, dansen, feesten, eten en drinken. Laat je niet vertellen hoe leuk het was, maar zorg dat je er zelf bij bent.”

Naast Sabakoe zullen er er ook andere groepen, waaronder een verassing uit Nederland, optreden bij de welkomstparty. “Wacht niet op het laatste moment om een kaartje te kopen, want elk is het uitverkocht’, benadrukt de voorzanger.

Sabakoe brengt dit jaar een nieuwe song uit. Het nummer heet ‘We moeten Door’ en wordt rond 25 november, de Surinaamse Onafhankelijkheidsdag gedropt. “Ondanks alle ellende in de wereld, zoals oorlogen, toenemende geweld en de covid, moeten we door. We have to find a way. Dit geldt ook voor alles wat je doet of onderneemt”, zegt Maayen over de inhoud van de song.

De laatste single van Sabakoe ‘Na Porti Fowru’ dateert uit 2018.