Kenny B live in concert op vrijdag 11 november in Amstelveen

Volgende maand gaat Kenny B naar Suriname waar hij op 28, 29 en 30 december zijn theatervoorstelling ‘The Story Of Kenny B’ zal opvoeren. Voordat het zover is, is hij dit jaar nog eenmaal met een bandshow te zien: op vrijdag 11 november geeft hij een concert in P60 te Amstelveen.

Kenny B was met meer dan tien nummer 1-hits al een begrip in Suriname. Hij zingt al vanaf zijn achtste, in het Engels, Aucaans, Sranantongo en inmiddels ook in het Nederlands.

Toen hij 28 was, kwam Kenny naar Nederland. Na zijn eerste Nederlandse single ‘Als je gaat’, bracht hij de hit ‘Parijs’, die inmiddels meer dan 31 miljoen keer gestreamd is en bijna 34 miljoen keer is bekeken op YouTube.

Met ‘Parijs’ wist Kenny B als eerste Nederlandse artiest 1 miljoen Spotify-streams in een week te scoren. Deze hit ontketende een serie van covers en meerdere samenwerkingen met verschillende singer-songwriters.

Kaarten voor het concert op vrijdag 11 november in P60 te Amstelveen kunnen hier via Ticketmaster gekocht worden.