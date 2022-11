Ontvluchte vrouwelijke arrestant weer aangehouden

De 49-jarige vrouwelijke arrestant Petra B., die maandagavond rond 21.00u was ontsnapt toen ze door de Surinaamse politie naar haar woning werd gebracht om haar kleding en andere spullen op te halen, is dinsdagavond wederom aangehouden.

Vernomen wordt dat een familielid haar naar het politiebureau heeft gebracht om zich aan te melden. De arrestant is thans in het vrouwen cellenhuis in Suriname ingesloten.

Ze was maandag door de politie van Uitvlugt aangehouden wegens diefstal van sieraden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie was ze in verzekering gesteld.

De politie bracht haar na de inverzekeringstelling naar de Leo Eliazerstraat, waar omstanders en huisgenoten van de verdachte de agenten plotseling aanvielen. Bij die gelegenheid werd de vrouwelijke arrestant weggerukt uit handen van de politie. Ze zag haar kans schoon en vluchtte weg.

De volgende avond meldde Petra zich weer bij de politie aan.