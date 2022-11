Valse Republic Bank en Hakrinbank promotie op Facebook

Momenteel circuleert er een valse promotie van Republic Bank en Hakrinbank op Facebook waarin donaties en geldprijzen worden beloofd. De twee commerciële banken in Suriname laten weten dat het gaat om een phishing-zwendel.

Phishing of identiteitsfraude betekent dat criminelen op slinkse wijze bankrekeningnummers, creditcardnummers, wachtwoorden en pincodes ontfutselen via internet. Je krijgt ongevraagd een e-mail van jouw bank, waarin om deze vertrouwelijke informatie wordt gevraagd. Vaak word je aangespoord om op de link in de mail te klikken voor meer informatie. Zo proberen criminelen en fraudeurs geld van je rekening te halen.

Republic Bank adviseert haar cliënten om uit veiligheidsredenen eerst de namen van de accounts te controleren, aangezien fraudeurs soortgelijke namen gebruiken om legitiem te lijken; klik niet op verdachte links.

Hieronder zijn de valse promoties te zien.