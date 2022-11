DNA-lid Edward Belfort hint op gewapende machtsovername in Suriname

Ook DNA-lid Edward Belfort heeft gisteren van zich laten horen, tijdens de actie van de politiebond bij het parlementsgebouw. Opmerkelijk genoeg hintte de democratisch gekozen parlementariër op een gewapende machtsovername in Suriname.

Voor de camera stelde Belfort namelijk dat de twee grondwettelijk gewapende machten, te weten de politie en het leger, in beraad zijn. “Één is al hier en de andere is in aantocht” zei hij. Dat betekent volgens Belfort dat president Santokhi in feite al met één been uit het ambt is gelicht.

“Als hij zo door wil gaan, gaat hij straks zien dat hij uit het ambt zal worden gelicht!“, aldus Belfort dreigend.

De uitspraken van Belfort, die in 2020 president van Suriname wilde worden, hebben vele wenkbrauwen doen fronsen en passen niet in een democratie, vinden velen.

Het fragment is hier te zien: