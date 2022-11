Nieuwe talentenjacht in Suriname: ‘SU Talent’

Suriname is een nieuwe talentenjacht rijker, genaamd SU Talent. Inschrijven vindt plaats via een speciaal Facebookpage en is mogelijk voor jong zangtalent tussen de 15 en 25 jaar. Er zijn geen voorrondes. Uiteindelijk zullen zes personen meedoen.

De talentenjacht zal in eerste instantie via social media te volgen zijn. SU Talent is meer dan een zangcontest. Deelnemers volgen een intensief educatietraject van vijf maanden. Middels workshops en masterclasses leren zij, onder begeleiding van bekende professionals uit Suriname en Nederland, meer over alle facetten van het artiestenvak.

Het gehele educatietraject vindt tussen november 2022 en maart 2023 plaats. De winnaar krijgt een exclusief optreden in 2023 op een bekend, groot podium in Nederland.

De nieuwe talentenjacht biedt opkomend zangtalent handvatten om zichzelf als volwaardig professioneel artiest te ontwikkelen en zich aan een breed publiek te presenteren.