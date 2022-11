Chinese winkelier en gezin in de nacht overvallen en gekneveld achtergelaten

De 64-jarige Chinese winkelier S.W. is afgelopen nacht rond 04.00u slachtoffer geworden van een brute beroving, waarbij vier criminelen hem en zijn gezin hebben mishandeld en gekneveld hebben achtergelaten. Dit gebeurde bij zijn woning annex winkel (foto) aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

De daders zijn via de sierstenen of het traliewerk naar de bovenwoning geklommen en hebben daarbij het dievenijzer en de voordeur van het pand geforceerd. Via die ontstane opening verschaften ze zich toegang tot de bovenverdieping.

De vrouw hoorde gestommel, waardoor ze wakker werd en poolshoogte nam. Ze stond op en kwam uit haar slaapkamer om te kijken wat er aan de hand was, waarbij ze terstond overrompeld werd door de daders.

Vervolgens werd haar man aangevallen, mishandeld en gekneveld achtergelaten. Ook hun 18-jarige dochter, die in een van de slaapkamers lag te slapen werd gekneveld achtergelaten.

Nadien haalden de daders de woning overhoop en namen ongeveer 200.000 SRD, sieraden, laptop en mobiele telefoons mee. Na de daad verlieten ze via dezelfde wijze de plaats.

De winkelier liep vanwege de mishandeling een barstwond op aan het hoofd. Hij is mishandeld met de kolf van een vuistvuurwapen. Hij werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Zijn vrouw vertoonde een zwelling aan haar hoofd.

De politie van de Nieuwe Grond werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.