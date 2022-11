Chef-kok Rechards overhandigt pakket marinade-lijn aan president

De in Amsterdam woonachtige Chef-kok Patrick Rechards, bekend van Patrick’s Catering, heeft onlangs een ontmoeting in Suriname gehad met president Santokhi. Speciaal voor het staatshoofd had hij een pakket van zijn marinade-lijn meegenomen, waarmee ook vegan gerechten bereid kunnen worden.

Rechards noemt de ontmoeting met president Santokhi op vrijdag 4 november ‘een hele eer’. Hij wil met zijn culinaire kennis een toevoeging zijn voor de Surinaamse keuken.

Rechards – ook wel ambassadeur van de Surinaamse keuken in Europa genoemd – oefent het vak al ruim 30 jaar uit en probeert overal waar hij komt de Surinaamse keuken bekendheid te geven. Hij heeft in het onderhoud met het staatshoofd zijn passie – koken en de Surinaamse keuken aanprijzen – dan ook onder woorden gebracht.

“Mijn doel is de Surinaamse keuken een betere plek geven in de wereld”, aldus de chef-kok. Hij is tot nu toe succesvol hierin: anderhalf jaar geleden nam Dubais wereldbekende luchtvaartmaatschappij, Emirates, namelijk een door Rechards geperfectioneerde masoesa moksi alesi op in haar boordmenu. De chef-kok streeft ernaar ook pom en roti erdoor te krijgen. “Pom hebben ze nog niet geproefd, en roti vonden ze ook heerlijk. Ik ben bezig met ze, het is mijn doel.”

Rechards merkt op dat de Surinaamse keuken een mengelmoes is van kookkunst uit verschillende continenten. “De basis van de Suriname kookkunst komt van vijf grote keukens”, voegt hij eraan toe. De chef-kok geeft ook mee dat de Surinaamse keuken boven de Franse staat, maar dat wij ons daarvan niet bewust zijn. “We moeten meer gaan doen”, zegt Rechards. Vanuit deze gedachte heeft hij een marinade-lijn ontwikkeld; één waarmee er ook vegan gerechten bereid kunnen worden. Hiervan heeft de chef-kok een pakket aan het staatshoofd overhandigd.

Het is overigens niet de eerste ontmoeting tussen Rechards en president Santokhi. De cuisinier heeft in 2021 Suriname ook mogen vertegenwoordigen op de Expo 2020 Dubai, waar hij ook gerechten heeft mogen bereiden voor de Surinaamse presidentiële delegatie. Tijdens het onderhoud met de president is ook de deelname aan de wereldexpo geëvalueerd.

Rechards uit zich tevreden na het bezoek aan het staatshoofd. “Ik ga als een blije Surinamer weg. Ik ben die kleine Patrick van Saramacca die de ruimte krijgt om verder te gaan met wat ik doe, en daar ben ik heel blij mee. Ik zal er zeker proberen om met culinaire projecten een toevoeging voor de Surinaamse keuken te zijn.”