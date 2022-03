Suriname meets Angola: unieke culinaire combinatie in Dubai

Chef-kok Patrick Rechards, de bekende Surinaamse kok en cateraar uit Nederland, is momenteel weer in Dubai. Hij is daar om een speciale culinaire combinatie mogelijk te maken te weten Suriname Meets Angola.

Op dinsdag 29 maart is er namelijk een speciale dining avond op Expo 2020 in Dubai. Muyombo, Finest flavours and aromas from Angola, brengt Patrick samen met de Angolese top chef Rui Sá.

De twee hebben onderstaand menu samengesteld, waarbij Patrick uiteraard het Surinaamse culinaire gedeelte zal verzorgen. het wordt een drie-gangen menu met een mix van smaken en culturen.

Ben je in Dubai of ken je mensen daar, breng ze op de hoogte van deze unieke gebeurtenis op dinsdag 29 maart om 19.00u. Locatie: Expo 2020.

Het menu: