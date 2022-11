Ondanks regen toch mooie show Magnificent 4 in Suriname

Afgelopen weekend vond in Suriname de Magnificent 4 show plaats in het André Kamperveen stadion. Kort voor aanvang kwam de regen echter met bakken uit de hemel vallen. In korte tijd stond het water in het stadion tot de enkels hoog.

Ook op social media regende het, maar dan van foto’s van de situatie ter plaatste zoals ook onderaan te zien. De foto’s gingen rond en menigeen dacht dat de show geen doorgang meer zou kunnen vinden.

Bij de organisatie brak ook even paniek uit, maar uiteindelijk werd dat omgezet in positiviteit en werd de knoop doorgehakt: “We gaan door!” meldde Shaike Maikoe van Hardcore Entertainment via de microfoons.

Dankzij een groot deel van het publiek dat hoop had gehouden, kon de show twee uur later dan gepland doorgaan. Uiteindelijk is er gezien de omstandigheden iets moois neergezet en kon het Surinaamse publiek toch genieten waar ze voor was gekomen: het Magnificent 4 Concert met optredens van de vier Indian Idols seizoen 12 superstars te weten: Pawandeep Rajan, Arunita Kanjilal, Mohammed Danish en Sayali Kamble.

Maikoe: “We hebben de natuur niet in de hand en wij van Hardcore Entertainment hadden alle voorspellingen gecheckt, maar er was geen enkele aanwijzing dat het zo hard zou gaan regenen. Bovendien verwacht je van een stadion van dat kaliber dat de waterhuishouding en afvoer van hemelwater goed geregeld is, maar dat bleek niet het geval.”

Hij wijst erop dat Hardcore Entertainment niet bij de pakken is gaan neerzitten en zich opmaakt voor een grote verrassing in de december periode. “Dit heeft ons juist sterker gemaakt”, aldus Maikoe.