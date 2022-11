63-jarige man die jongen (7) doodreed wist niet dat het om een persoon ging

De 63-jarige automobilist Alfred V., die zondagavond de 7-jarige Shavildo heeft doodgereden op de Oost-Westverbinding in Suriname, verklaarde bij de politie dat hij niet wist dat hij een persoon had aangereden. Hij dacht dat hij een dier had aangereden, waarna hij is doorgereden.

Het is vooralsnog niet bekend hoe de aanrijding ter hoogte van kilometer 53 heeft plaatsgevonden. Het vermoeden bestaat dat de 7-jarige voetganger van achteren is geschept door de auto. Vernomen wordt dat de jongen was gaan baden aan de overkant van zijn woning.

Volgens Alfred is hij een taxichauffeur. Hij kwam die avond vanuit Albina en ging richting Paramaribo. Hij had een haast, omdat hij vleeswaren in zijn wagen had die zouden kunnen bederven. Hij weet niet waar de jongen op dat moment stond of liep. Als gevolg van de aanrijding is het het kind ter plaatse overleden.

Alfred reed door. Het lukte de politie van Richelieu om de doorrijder te Peperpot City, ter hoogte van een pompstation klem te rijden en aan te houden.

Het voertuig vertoont flinke schade aan de linkerzijde, zoals ook op de foto te zien is. De autobestuurder is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.