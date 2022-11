Kind doodgereden door automobilist; bestuurder na aanrijding gevlucht

Op de Oost-Westverbinding in Suriname is een kind zondag in de vooravond doodgereden. De automobilist die verantwoordelijk is voor het dodelijk ongeval is daarna doorgereden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een kind van bijkans 7 jaar. Het slachtoffer zou, iets voorbij de controlepost te Stolkertsijver, zijn aangereden door een wit gelakt voertuig.

Het kind is ter plaatse overleden. De automobilist is na de aanrijding doorgereden.

Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn meteen gestart de doorrijder op te sporen. Niet lang daarna is de bestuurder bij Peperpot City door politie Richelieu ter hoogte van een tankstation aangehouden (foto).

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bestuurder de 63-jarige V.A. is. De politie heeft de zaak in onderzoek.