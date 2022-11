Braziliaanse man bedolven bij goudwinning in Suriname

Een Braziliaanse man in Suriname is zaterdag tijdens mijnbouw werkzaamheden bedolven in een put. Hij was bezig goud te winnen in het Lawagebied.

Vernomen wordt dat het slachtoffer met een slang bezig was te spuiten met water in bedoelde put, toen een grote hoeveelheid zand afkalfde en op hem terechtkwam. Als gevolg hiervan overleed de man in de put.

Enkele arbeiders die dit merkten probeerden het slachtoffer meteen te helpen, maar de hulp kwam te laat en hij overleed ter plaatse.

Het lijk wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.